Novogoriški policisti v hišni preiskavi pri 40-letniku našli pištoli

Nova Gorica, 28. decembra - Policisti novogoriške policijske postaje za izravnalne ukrepe so v petek v hišni in osebni preiskavi pri 40-letnem moškem na območja Nove Gorice, ki so jo opravili na podlagi odredbe sodišča, zasegli dve pištoli, strelivo in manjšo količino drog. Moškega bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem.