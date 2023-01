Newyorški umetnik Cortes hobi spremenil v dobičkonosen posel

New York, 2. januarja - Danny Cortes s svojimi spretnimi prsti in otroškim navdušenjem poustvarja miniaturne ulične prizore, prežete z newyorškim hip-hopom. Na začetku ustvarjalne poti je bil vesel, če je lahko svoja dela prodal za 30 ameriških dolarjev. Sedaj dosegajo ceno tudi 10.000 dolarjev. Na prodaj so bili tudi pri znani avkcijski hiši Sotheby's.