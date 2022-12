Podpisali pogodbo za gradnjo kolesarske povezave med Sežano in Komnom

Sežana, 28. decembra - Župana občin Sežana in Komen Andrej Sila in Erik Modic ter direktor Komunale Sežana Andrej Prunk so danes podpisali pogodbo za izgradnjo regijske kolesarske povezave med Sežano in Komnom. Do konca prihodnjega leta bodo po napovedih uredili skupno 27,2 kilometra kolesarskih poti, pri čemer jih bo del potekal po obstoječih cestah.