Videofestival Narave v 18. izdaji z deli desetih avtorjev

Ljubljana, 30. decembra - Bežigrajska galerija 2 od leta 2002 prireja videofestival Narave. Festival predstavlja video dela, ki temeljijo na podobah narave in vključujejo posamezne sekvence iz narave, človekovega bivanja, razmerja med preteklimi in današnjimi dogodki. Letošnji predstavlja video dela desetih avtorjev. Na spletu bodo na ogled do 4. januarja.