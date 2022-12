Koprska policija ima štiri osumljence za niz eksplozij

Koper, 28. decembra - Policisti preiskujejo eksplozijo močne petarde, ki je v torek zvečer v Župančičevi ulici v središču Kopra poškodovala tri vhodna vrata in avtomobil. Kot so povedali danes na novinarski konferenci, so do zdaj uspeli identificirati štiri osumljence za osem podobnih dejanj, ki so se od maja lani zvrstila v tej ulici, na Spodnjih Škofijah in v Izoli.