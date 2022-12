Slovenski vojaki na severu BiH uspešno sodelujejo z lokalno skupnostjo

Banjaluka, 28. decembra - Pripadniki Slovenske vojske (SV) v severnem delu Bosne in Hercegovine (BiH) živijo in delujejo v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Ob tem izvajajo projekte ozaveščanja otrok o nevarnostih min, lokalni zdravstveni ustanovi pa so na UKC Ljubljana omogočili tudi usposabljanje iz področja nujne medicinske pomoči.