Letošnja kulturna nagrada avstrijske Koroške jazzovskemu glasbeniku Wolfgangu Puschnigu

Lena Kolter prihaja iz Bilčovsa na avstrijskem Koroškem in je ena od vidnejših članov Kluba slovenskih študentk in študentov na avstrijskem Koroškem. Je tudi članica godalnega kvarteta Noreia, ki je letos zmagal na tekmovanju komorne glasbe Artedea arena. V kvartetu polet Lene Kolter igrajo še Alma Portič, Anna Bednarchuk in Jana Tomaschütz.

Poleg Lene Kolter so nagrade za spodbudo prejeli še Johanna Riedl (vizualne umetnosti), Sarah Rebecca Kühl (uprizoritvene umetnosti), Wolf-Maximilian Liebich (elektronski mediji/fotografija/film), Tara Meister (literatura), Christina Kleinfercher (ljudska kultura), Birgit Aigner-Walder (humanistika in družboslovje) in Roswitha Rissner (naravoslovje/tehnične vede).

Poleg glavne nagrade in osmih nagrad za spodbudo so podelili še tri nagrade z zahvalo v višini po 6000 evrov, ki so jih prejeli fotografinja Angelika Kampfer, Hermann Hellwagner s celovške Alpe-Jadran univerze ter Raffaela Lackner iz koroškega muzeja Arhitekturna hiša. Kulturno in športno društvo Urban Playground pa je prejemnik nagrade za posebne dosežke, ki je vredna 5000 evrov, na področju neodvisnega kulturnega dela.

Na predlog sosvetov odbora za kulturo avstrijske Koroške so skupno podelili 13 nagrad v skupni vrednosti 66.300 evrov.

Wolfgang Puschnig je izrazil veselje, da je dobil nagrado in povedal, da je sam veliko stvari naredil tudi izven avstrijske Koroške, a so njegovo delo opazili. "To preprosto počneš, čas mine, vendar je to lepa stvar. Seveda sem vesel," je povedal po poročanju avstrijske televizije ORF.

Umetniški vodja dunajskega glasbenega in jazz kluba Porgy & Bess Christoph Huber je o nagrajencu povedal, da gre za "svetovnega glasbenika, ki se lahko v najboljšem pomenu intuitivno in prepričljivo giblje v skoraj vseh glasbenih svetovih. Nekdo, ki mu je uspelo med tisočimi saksofonisti razviti svojstven zvok, ki je prepoznaven takoj po prvih tonih".

O stanju v kulturi je spregovorila Katja Gasser, trenutno umetniška vodja avstrijskega nastopa na knjižnem sejmu v Leipzigu: "Umetnost ni prostor, kjer se je treba boriti za demokracijo. Umetnosti ni treba storiti ničesar. S spodbujanjem umetnosti, s tem, da ji dajemo prostor in spoštovanje, da se zavzemamo za njeno svobodo in neodvisnost, da umetnost štejemo za pomemben del naše družbe, utrjujemo in krepimo našo demokratično strukturo."