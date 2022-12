Slovenska vojska na Kosovu donirala bivalni zabojnik

Priština, 28. decembra - Slovenska vojska (SV) je z donacijo v vrednosti 20.000 evrov ostareli ženski in njeni hčerki iz vasi Vučitrn na Kosovu zgradila bivalni zabojnik. Trenutno živita v baraki, ki sta si jo postavili poleg razpadle, več kot dvesto let stare hiše. Novo bivališče so jima predstavniki vojske predali ob obisku obrambnega ministra Marjana Šarca na Kosovu.