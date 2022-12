Dopoldne na Ljubljanski borzi negativna gibanja

Ljubljana, 28. decembra - Delnice najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu trgovanja cenijo, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,83 odstotka vrednosti. Najbolj se po torkovi skupščini, na kateri so se delničarji seznanili s škodo zaradi regulacije cen naftnih derivatov, cenijo delnice Petrola. Vlagateljem so najbolj zanimive delnice Krke.