Društvo novinarjev in aktiv novinarjev Večera proti odpuščanju na Večeru

Ljubljana/Maribor, 28. decembra - Poslovodstvo medijske hiše Večer je danes na seji sveta delavcev dokončno potrdilo namero po odpuščanju zaposlenih, od tega pet novinarjev iz uredništva, navajata društvo novinarjev in aktiv novinarjev Večera. Lastnika in poslovodstvo pozivajo, naj zaščiti Večer in naj ne ogrozi profesionalnega novinarstva, ki je temelj za njegov obstoj in razvoj.