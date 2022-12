V Slovenskih Konjicah se zaključuje triletni participativni proračun

Slovenske Konjice, 31. decembra - S koncem leta se zaključuje triletni projekt participativnega proračuna v občini Slovenske Konjice, v sklopu katerega so izpeljali približno 30 pobud občanov, ki so izpolnjevale kriterije, zanje pa so namenili nekaj manj kot 300.000 evrov, so sporočili iz konjiške občine.