V porušenem ukrajinskem Irpinu tamkajšnja knjižnica zatočišče za meščane

Kijev, 29. decembra - Pred javno knjižnico v ukrajinskem Irpinu so med zadnjim izpadom električne energije številni s prenosnimi računalniki čakali na priključek in internet. Knjižnica v pritličju devetnadstropnega stanovanjskega bloka v kijevskem predmestju je v vojni postala središče in simbol negotovega okrevanja po grozotah ruske okupacije.