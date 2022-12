Saša Planinšec in Gregor Ropret najboljša odbojkar in odbojkarica leta

Ljubljana, 28. decembra - Odbojkarska zveza Slovenije je decembra pripravila izbor najboljših odbojkarjev in odbojkaric leta 2022. Naziv najboljše odbojkarice je pripadel Saši Planinšec, najboljšega odbojkarja pa Gregorju Ropretu. Največ glasov za najboljšo odbojkarico in odbojkarja na mivki sta prejela Tjaša Kotnik in Rok Bračko.