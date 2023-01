Hrastniška občina z mobilno aplikacijo SiON za lažje obveščanje občanov

Hrastnik, 2. januarja - Občina Hrastnik je razvila mobilno aplikacijo SiON, ki je namenjena vsem občanom ter ponuja izboljšano, lažje in hitrejše obveščanje o dogajanju v Hrastniku. Na pametni telefon uporabnikov prinaša uporabne vsebine, kot je denimo hiter dostop do občinskih in z občino povezanih kontaktov, ki jih občani redno ali občasno potrebujejo.