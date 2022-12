Pri Dravogradu pogorel lesno-industrijski objekt

Dravograd, 28. decembra - V torek okoli 18. ure je v Šentjanžu pri Dravogradu zagorel in pogorel lesno-industrijski objekt Žaga Otiški vrh. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Šentjanž pri Dravogradu, Dravograd, Črneče, Trbonje, Libeliče in Pameče-Troblje, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.