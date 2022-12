Vreme: Na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod delno jasno

Ljubljana, 28. decembra - Danes bo na Primorskem in Notranjskem zmerno, ponekod pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno. Burja na Primorskem bo sredi dneva ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo v severovzhodnih krajih delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem od 4 do 8, najvišje dnevne od 8 do 13, v severnih krajih okoli 6 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo predvsem v zahodni, južni ter deloma osrednji Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto kaže na povečini suho vreme, v severovzhodnih krajih bo delno jasno, drugod pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih pri tleh zadržuje nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Več oblačnosti bo na območju severnega Jadrana, kjer bo dopoldne burja ponehala. V četrtek bo v krajih severno in vzhodno od nas delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Drugod bo oblačno, predvsem na območju Gorskega katarja bo občasno deževalo.

Biovreme: Danes in v četrtek dopoldne bo vremenski vpliv za večino ljudi ugoden. V četrtek popoldne ali zvečer se bo pojavila zmerna obremenitev, spanje vremensko občutljivih v noči na petek bo moteno