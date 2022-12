Cesta Cezlak-Pesek naj bi bila sredi leta 2023 vendarle vsaj delno prevozna

Oplotnica, 31. decembra - Gradbena dela na cesti Cezlak-Pesek, ki povezuje Oplotnico z Zreškim Pohorjem in je za promet zaprta že deset let, naj bi bila do sredine naslednjega leta vendarle tako daleč, da bo odsek znova vsaj prevozen, je v odgovoru na poslansko vprašanje poslanke SDS Karmen Furman zagotovil minister za infrastrukturo Bojan Kumer.