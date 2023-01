Na Ptuju z novo kotlovnico na lesno biomaso do zmernejših cen ogrevanja

Ptuj, 1. januarja - Daljinsko ogrevanje na Ptuju je bilo v prejšnji kurilni sezoni med najdražjimi v državi. Kot so že takrat napovedovali v Javnih službah Ptuj, so se lotili posodobitve kotlovnice, s katero so menjali glavni energent. Odslej se bodo v najstarejšem slovenskem mestu ogrevali na lesno biomaso, manj pa na plin, kar naj bi nekoliko razbremenilo občane.