Dončić proti New Yorku do številnih statističnih presežkov

pripravil Aljoša Žvirc

Dallas, 28. decembra - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je kot prvi igralec v zgodovini severnoameriške lige NBA dosegel trojni dvojček s 60 točkami in najmanj 20 skoki. Ob tem je imel še odločilno vlogo pri izjemnem preobratu in zmagi njegovih Dallas Mavericks proti New York Knicks po podaljšku s 126:121. Presegel je še številne druge tako osebne kot ekipne mejnike.