Los Angeles Kings do odmevne zmage v ligi NHL

Los Angeles, 28. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL vpisali odmevno zmago. Na domačem ledu so s 4:2 premagali tihomorskega tekmeca, najboljšo ekipo pacifiške skupine in zahodne konference Vegas Golden Knights. Z zmago so utrdili položaj na drugem mestu pacifiške skupine. Kralji so zbrali 46 točk in imajo tri točke manj od vodilnega Vegasa.