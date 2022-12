Dončić ob zmagi do zgodovinskega trojnega dvojčka s 60 točkami

Dallas, 28. decembra - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v dresu Dallas Mavericks ob zmagi proti New York Knicks s 126:121 prvič v karieri v severnoameriški ligi NBA presegel mejo 60 točk, ob tem vpisal še zgodovinski trojni dvojček s kar 21 skoki in desetimi podajami. Dončić je postal sploh prvi košarkar v NBA s temi statističnimi podatki.