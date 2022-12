Število smrtnih žrtev zimskega neurja v ZDA še naprej narašča

New York, 28. decembra - Število smrtnih žrtev velikega zimskega neurja, ki je konec tedna prizadelo večji del ZDA, še naprej narašča. Po celotnem ozemlju ZDA so doslej našteli 62 smrti, od tega samo v Buffalu in okolici več kot 30. Končni davek tega izredno redkega vremenskega dogodka ne bo v celoti znan, dokler se ne stali sneg.