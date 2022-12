Koprski policisti iščejo vpletenega v eksplozijo močnega pirotehničnega sredstva

Koper, 27. decembra - Koprski policisti zbirajo informacije o moškem, ki naj bi bil vpleten v eksplozijo predvidoma močnega pirotehničnega sredstva, ki je na Župančičevi ulici v Kopru poškodovala trojna vhodna vrata in tam parkiran osebni avtomobil, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Kot so navedli v večernem sporočilu za javnost, so bili 21.23 obveščeni "o ponovni eksploziji na Župančičevi ulici v Kopru", ki je povzročila opisano škodo.

Kriminalisti in policisti opravljajo ogled kraja. "Prve informacije kažejo na to, da je počilo močnejše pirotehnično sredstvo (petarda)," so zapisali v sporočilu.

Po trenutnih podatkih v zvezi z dogodkom iščejo moškega, ki je bil na kraju oblečen v temno jakno s kapuco, jeans hlače in obut v črne superge. S kraja je stekel proti Prešernovemu trgu.

Vse, ki bi karkoli videli, slišali ali imeli kakršnokoli informacijo v povezavi s tem dogodkom, prosijo, da to čim prej sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.