V krški nuklearki zadovoljni z letošnjimi rezultati

Krško, 27. decembra - Kljub letošnjim ekstremnim okoliščinam je Nuklearna elektrarna krško (Nek) delovala stabilno in ob polni moči, je ob koncu leta poudarilo vodstvo Neka. Sedmič v obratovalni dobi je elektrarna neprekinjeno obratovala od remonta do remonta, v tem primeru 513 dni. Kot so spomnili, je elektrarna zdaj pripravljena na dolgoročno obratovanje do leta 2043.