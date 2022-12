Letalo družbe Ryanair zasilno pristalo na letališču v Budimpešti

Budimpešta, 27. decembra - Letalo na letu družbe Ryanair, ki je letelo iz Bruslja v Bukarešto, je drevi zasilno pristalo na mednarodnem letališču Liszt Ferenc v Budimpešti, potem ko so na njem odkrili tehnično napako, so sporočili z letališča Liszt Ferenc. Vsi potniki in posadka so po pristanku z letala varno izstopili, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.