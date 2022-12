V Slovenijo na zdravljenje prispela ranjenca iz Ukrajine

Ljubljana, 27. decembra - V Slovenijo sta danes na zdravljenje prispela dva ranjenca iz Ukrajine s spremljevalcem, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Dodali so, da se s tem Slovenija v duhu solidarnost pridružuje 18 državam EU pri oskrbi ranjencev in obolelih z vojnega območja. Zaradi zaščite zasebnosti ranjencev več podrobnosti niso podali.