V napadih leoparda v Indiji ranjenih najmanj 15 ljudi

Nagpur, 27. decembra - V mestu Jorhat v zvezni državi Assam na severovzhodu Indije je leopard v več ločenih napadih od ponedeljka zjutraj ranil najmanj 15 ljudi, so sporočili iz tamkajšnje službe za gozdove. O mrtvih ne poročajo, žival pa naj bi v kratkem uspavali, poročanje indijskega časnika The Times of India povzema nemška tiskovna agencija dpa.