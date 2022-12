Kijev kritičen do Orbanovih stališč o vojni v Ukrajini

Kijev/Budimpešta, 27. decembra - Ukrajinske oblasti so danes ostro kritizirale madžarskega premierja Viktorja Orbana zaradi njegovih stališč o vojni v Ukrajini. Orban je dejal, da bi se vojna lahko končala, če bi ZDA prenehale dobavljati orožje Ukrajini, kar so v Kijevu označili za "patološki prezir do Ukrajine" in "politično kratkovidnost", poroča nemška tiskovna agencija dpa.