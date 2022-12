Evropske borze, nafta in evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 27. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji v Evropi in Aziji so danes pozdravili odločitev Pekinga, da z 8. januarjem odpravi obvezno karanteno ob vstopu na Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, tečaj evra se je okrepil.