Biatlonska tekma na Pokljuki tudi uradno dobila zeleno luč

Pokljuka, 27. decembra - Biatlonska tekma na Pokljuki je danes tudi uradno dobila zeleno luč za izvedbo. Tekmovalni direktor Mednarodne biatlonske zveze (Ibu) Borut Nunar je danes potrdil, da so snežne razmere zagotovljene in priprave na tekmo urejene do te mere, da lahko potrdi izvedbo.