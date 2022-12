New York, 27. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se po podaljšanem prazničnem koncu tedna spustili pod izhodišča. Na drugi strani so vlagatelji v Evropi in Aziji pozdravili napovedano odpravo obvezne karantene ob vstopu na Kitajsko, poročajo tuje tiskovne agencije.