Filmski ustvarjalci: Slovenski film potrebuje ustrezna finančna sredstva

Ljubljana, 27. decembra - Ministrstvo za kulturo je danes pripravilo sprejem za predstavnike Slovenskega filmskega centra in ustvarjalce nagrajenih filmov Babičino seksualno življenje in Telesce. Filmski ustvarjalci so za STA opozorili na prepotrebno povečanje sredstev za slovenski film. Po besedah ministrice za kulturo Aste Vrečko so že storjeni prvi koraki v to smer.