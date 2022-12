Ob prelomu leta: Olimpijske medalje in košarkarsko razočaranje zaznamovali leto 2022

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 31. decembra - Slovenski šport in športniki se lahko v letu, ki se izteka, spet pohvalijo s številnimi dosežki. Medalje, tudi olimpijske, zmage in rekordi so se kar vrstili in težko bi določili le eno tekmovanje, ki je najbolj razveselilo ljubitelje športa. Seveda pa ni manjkalo niti razočaranj zaradi neuresničenih želja.