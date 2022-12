Prisilna poravnava v papirnici Vipap Videm potrjena, podjetje z novimi lastniki

Krško, 27. decembra - Okrožno sodišče v Krškem je danes potrdilo prisilno poravnavo v papirnici Vipap Videm Krško, ki je bila do zdaj v češki lasti. Na podlagi poravnave, katere del je bila tudi pretvorba terjatev v kapital, ima papirnica nove lastnike. Največji so družbi, za katerima stoji podjetnik Aleksander Jereb, in komunalno-gradbeno podjetje Kostak.