Pahorju zlati ključ SBC

Ljubljana, 27. decembra - V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so nekdanjemu predsedniku države Borutu Pahorju v zahvalo za doprinos k prepoznavnosti in ugledu slovenskega podjetništva danes izročili zlati ključ. Poleg simbolne vrednosti bodo Pahorju z njim brezplačno na voljo prostori in storitve SBC. Podrobnosti morebitnega prihodnjega sodelovanja sicer niso razkrili.