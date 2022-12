Snežne razmere v visokogorju

Včeraj in ponoči je ponekod v gorah rahlo rosilo ali deževalo, novega snega ni bilo zabeleženega. Snežna odeja se je zaradi daljšega obdobja brez izrazitih padavin in temperature zraka okoli ledišča, večinoma dobro preobrazila. V sredogorju je snežna odeja ponekod ojužena, v visokogorju pa je skorjasta in marsikje pomrznjena. Predvsem na izpostavljenih mestih je tudi poledenela, nekaj je tudi še rahlega snega. Pretekle dni je pihal okrepljen zahodni do jugozahodni veter, ki je prenašal sneg le na najbolj vetrovnih mestih v visokogorju. Tam je višina snežne odeje blizu dolgoletnega povprečja, z nižjo nadmorsko višino pa je snega hitro manj, zato se v sredogorju povečujejo kopna mesta.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo največ v vzhodnem delu naših gora. Čez dan se bo sredogorje marsikje ovilo v meglo. Pihal bo šibak jugovzhodni veter, v visokogorju pa večino dneva veter s severnih smeri. Temperatura na 1500 metri bo okoli 1, na 2500 metri pa okoli -5 stopinj Celzija. V noči na sredo bo možen rahel sneg, a zapade lahko le kakšen centimeter snega. Hladneje bo. V sredo bo v visokogorju delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, predvsem zjutraj in zgodaj dopoldne tudi megleno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 0, na 2500 metrih pa okoli -3 stopinj Celzija. V četrtek se bo jugozahodnik znova okrepil. Nizka oblačnost se bo iznad Primorske razširila tudi nad zahodni in južni del Julijcev ter nad del Kamniško-Savinjskih Alp, kjer bo tudi megleno. Bolj sončno bo ob meji z Avstrijo. Spet bo nekoliko topleje. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 1, na 2500 metrih okoli -2 stopinj Celzija.

Snežna odeja bo ob ohladitvi na površini povsod pomrznila, od četrtka naprej se bo v sredogorju znova ojužila, snežne razmere se bodo le počasi spreminjale. Nevarnost snežnih plazov bo ostala majhna, 1. stopnje. Morda se bo nekoliko povečala le ob koncu tedna, ko bo še topleje. Povečale se bodo tudi poledenele površine, zato bo nevarnost zdrsa velika.