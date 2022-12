V CD Nosferatu - simfonija groze na glasbo Andreja Goričarja

Ljubljana, 27. decembra - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi filmsko-glasbeni dogodek v živo Nosferatu - simfonija groze. Ob projekciji neme filmske klasike nemškega režiserja Friedricha Wilhelma Murnaua bo premiero doživela nova glasbena partitura skladatelja in pianista Andreja Goričarja v izvedbi osemčlanskega Orchestra of the Imaginary.