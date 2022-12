Mostar, 27. decembra - Južni del Bosne in Hercegovine je davi stresel potres z magnitudo 2,8, je objavil Evropski mediteranski seizmološki center (EMSC). Potres so čutili v Mostarju, Čitluku, Medžugorju, Čapljini in drugih hercegovskih mestih, pa tudi v Metkoviću in Prudu na Hrvaškem.