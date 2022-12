Svet Splošne bolnišnice Murska Sobota razpisal prosto mesto direktorja

Murska Sobota, 27. decembra - Svet Splošne bolnišnice Murska Sobota je po predčasnem končanju mandata Daniela Grabarja razpisal prosto delovno mesto direktorja. Kandidati morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem program druge stopnje, pet let ustreznih delovnih izkušenj in predložiti program dela in vizijo razvoja. Rok za prijavo je 10. januar.