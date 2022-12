Lavrov postavil ultimat Ukrajini

Moskva, 27. decembra - Ukrajina mora izpolniti ruske zahteve o demilitarizaciji in denacifikaciji ozemelj pod nadzorom Kijeva ter o odpravi groženj za varnost Rusije, sicer se bodo s tem vprašanjem ukvarjale ruske oborožene sile, je v ponedeljek opozoril ruski zunanji minister Sergej Lavrov in hkrati obtožil Ukrajino in Zahod, da si prizadevata uničiti Rusijo.