Odprava omejitev na Kitajskem spodbudila rast tečajev v Aziji

New York/Tokio, 27. decembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Analitiki rast pripisujejo odpravi strogih ukrepov za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom na Kitajskem, od katere si vlagatelji obetajo oživitev gospodarske aktivnosti in razbremenitev problematike dobavnih verig.