Rokometaši začeli priprave v Zrečah

Zreče, 26. decembra - V Zrečah so se zbrali člani slovenske rokometne reprezentance, ki so tako začeli priprave na svetovno prvenstvo na Poljskem in Švedskem. To se bo začelo čez 17 dni. Selektor Uroš Zorman je naknadno povabil peterico igralcev, ki bodo v sklopu prve aktivnosti B-reprezentance gostovali v Srbiji, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.