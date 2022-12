V napadu brezpilotnega letala na vojaško letališče na jugu Rusije trije mrtvi

Kijev, 26. decembra - V napadu ukrajinskega brezpilotnega letala na vojaško letališče Engels na jugu Rusije, več sto kilometrov od meje z Ukrajino, so danes po navedbah ruskih virov umrli trije ruski vojaki, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rusija je sporočila, da so napad odbili, in obsodila ukrajinske napade na svoje ozemlje.