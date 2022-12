Ob državnem prazniku iz vladnih vrst pozivi k enotnosti in solidarnosti

Ljubljana, 26. decembra - Ob današnjem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, državljanom čestita tudi predsednik vlade Robert Golob. Ob tem v vladi podarjajo pomen enotnosti, ki so jo državljani izkazali na plebiscitu. "Samo če bomo enotni, bomo našli najboljše rešitve," so zapisali na Twitterju.