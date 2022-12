Madžarska rešuje proračun z novim davkom za farmacevte

Budimpešta, 26. decembra - Madžarska vlada je zaradi neizbežnega visokega proračunskega primanjkljaja in zamrznjenih milijardnih evropskih sredstev uvedla nov "davek na presežne dobičke" farmacevtske industrije. Ta znaša do 0,8 odstotka čistih prihodkov od prodaje, je razvidno iz uredbe, ki jo je vlada sprejela v petek pozno zvečer in velja tudi za nazaj.