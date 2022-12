Umrl je Vittorio Adorni, svetovni prvak v kolesarstvu leta 1968

Parma, 26. decembra - V Parmi je v starosti 85 let umrl nekdanji italijanski kolesar Vittorio Adorni, cestni svetovni prvak leta 1968 v dirki z množičnim startom in zmagovalec dirke po Italiji leta 1965, so v nedeljo poročali italijanski mediji, navaja poljska tiskovna agencija PAP.