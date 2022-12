Richie Porte: Pogačar in Froome sta psihološki zverini

Ljubljana, 26. decembra - Zdaj že upokojeni avstralski kolesar Richie Porte, ki je letos končal tekmovalno pot, je prepričan, da sta slovenski kolesarski as Tadej Pogačar in britanski Chris Froome "psihološki zverini". Tega pristopa, ki ga je opisal z besedama "zmagaj ali umri", in ki krasi oba velikana kolesarskega športa, namreč Porte, ko je kolesaril, ni imel.