Pirc Musarjeva ob državnem prazniku: Sreča je bila vedno na naši strani, ko smo bili enotni

Ljubljana, 26. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, spomnila na pogum in enotnost državljanov, ki so leta 1990 glasovali za samostojno Slovenijo, ter tedanjega vodstva. "Sreča je bila vedno na naši strani, ko smo bili enotni," je zapisala in poudarila pomen medsebojnega spoštovanja.