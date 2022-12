Azijske borze prvi dan novega tedna navzgor

New York/Tokio, 26. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Pozitivna gibanja na Wall Streetu konec minulega tedna so potisnila navzgor vrednosti delnic v regiji, pa čeprav so vlagatelji zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom na Kitajskem zaskrbljeni.