Dallas premagal jezernike, Boston prepričljivo dobil derbi z Milwaukee

Dallas, 26. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v eni od božičnih tekem v ligi NBA v svoji dvorani gostili Los Angeles Lakers in zmagali s 124:115. Slovenski zvezdnik domače zasedbe Luka Dončić je k zmagi prispeval 32 točk ter po devet skokov in asistenc. Boston Celtics je v derbiju vodilnih moštev sezone prepričljivo premagal Milwaukee Bucks s 139:118.